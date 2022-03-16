Sermaye piyasasına dev katkı

Türkiye
'nin ilk merkezi ihraççı kuruluşu olan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi
(TMKŞ), ikinci operasyonuna başladı. Şirket, sermaye piyasalarında Basel
tipi menkul kıymet ihracının ilk örneğini ocakta gerçekleştirdi. Yapılmış olan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına dayanak varlıklar; Fibabanka
'nın kullandırmış olduğu ve TMKŞ'nin ileri düzey kredi analitik süreçlerinden geçebilmiş Genel Tüketici
Kredileri olarak belirlendi. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda Donuk Alacağa Dönüşüm oranının en fazla binde 1 olacağı öngörülen krediler belirlenip bu varlıklar menkul kıymete dayanak oluşturdu. 325 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2.5 kat talep (toplam 801 milyon TL) geldi. TMKŞ, bu ay Fibabanka'nın ikinci kredi paketini menkul kıymetleştirecek. Önümüzdeki dönemde Eximbank
'ın TMKŞ aracılığıyla teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleştirmesi bekleniyor.
İKİNCİL PİYASA OLUŞUYOR
İstanbul
'un finans merkezi olması yolunda ciddi katkı sunacak bu ürün ile Türkiye'de ilk defa ikincil kredi piyasası oluşmasının temelleri atıldı. Kredi/mevduat oranının düşürülmesi, alacakların likitleştirilerek risk transferi yapılabilmesinin ve sermaye piyasalarına yeni ürünler kazandırılmasının da önü açıldı. TMKŞ, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet ile alacakların bilanço dışına çıkartılmasını hem de teminata dayalı menkul kıymet ihracı ile teminatlı menkul kıymet havuzlarının oluşturulmasını sağlıyor. Bu operasyon aynı zamanda kredi/mevduat oranını düşürürken, alacakların likitleştirilerek risk transferinin yapılamasının önünü açıyor. Bir yandan da sermaye piyasalarında işlem gören yatırım aracı sayı ve çeşidi artırılıyor. Kredi veren kuruluşlar, kredilerin menkul kıymetleştirilmesi ile aktiflerinde risk ağırlıklı varlıklar olarak vade sonuna kadar tuttukları kredileri vadesi gelmeden satıp nakit elde ederek hem sermaye yeterlilik rasyolarını hem de likidite karşılama oranlarını iyileştiriyor.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
İHRAÇÇI
, TMKŞ'nin desteği ile teminat havuzlarını oluşturur.
İhraççı ve TMKŞ teminat defterinin tebliğe uygun şekilde oluşması için sisteme beslenecek veri desenlerini ve data iletim periyodunu belirler.
İhraççı SPK
'ya ihraç limiti için başvuruda bulunur.
Teminat defterinin kurumu sağlanır.
İhraççı ihraç belgesini oluşturur.
Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet ihraç edilir.