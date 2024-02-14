Sevgililer 14 Şubat’ta evde restoran lezzetinde buluşacak

Versuni'nin, globalde 12 bin kişiye sevgililer günü başta olmak üzere özel günleri nasıl geçirdiğini öğrenmeye yönelik hazırladığı anket sonuçlandı. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu örnekleme göre, katılımcıların yüzde 49'u evde yemek yemeyi tercih ederken, %20'si paket servis yiyeceğini belirtiyor. Evde yemeyi tercih edenlerin sebepleri arasında rahat ve konforlu olması (%42), bütçeye uygun olması (%37) ve daha samimi olması (%32) yer alıyor.

NUTRİU İLE EVDE 500'DEN FAZLA DÜNYA YEMEĞİNE ULAŞABİLİYOR

Ankette ayrıca, katılımcıların önemli bir çoğunluğunun "tarif bulamadığı" için dışarıda yemek yemeyi tercih ettiği vurgulanıyor. Philips Airfryer ise bu noktada sahip olduğu NutriU uygulaması ile sevgililer gününde lezzetli ve pratik yemeklerin hazırlanabileceği, 500'den fazla tarifi çiftlere sunuyor. NutriU uygulamasında ayrıca, pratik atıştırmalıklardan geniş aile yemeklerine, uygulama ipuçlarından öğretici videolara kadar zengin içerikler de mevcut.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EN BÜYÜK BÜTÇEYİ TÜRKİYE AYIRIYOR"

Konuyla ilgili Versuni Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu, "Sevgililer Günü'nde dünyanın neredeyse yarısı (%49) evde vakit geçirmeyi ve yemek yemeyi tercih ediyor. Türkiye ise bu dönemde "hediye verme" kültüründen dolayı en büyük bütçeyi ayıran ülke konumunda. Bu vesileyle; yemeğe sevgisini katanlara özel yeni inovatif ürünümüz Airfryer 7000 XXL en güzel hediye seçeneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sevgililer Günü ayrıca, sevdiklerimize değer verdiğimizi göstermenin de harika bir fırsatıdır. Versuni olarak, bu özel günde çiftlere sağlıklı ve pratik bir ürün sunarak onların mutluluğuna katkıda bulunmayı da amaçlıyoruz. Airfryer serimiz, sevdiklerinizle birlikte keyifli ve sağlıklı yemekler pişirmenize olanak tanırken, birlikte geçireceğiniz anları da daha özel kılacaktır" şeklinde konuştu.