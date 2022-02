Sevgiliye 30 milyarlık hediye

14 Şubat için geri sayım sürerken çarşı-pazarda Sevgililer Günü hareketliliği başladı. Hareketliliğin bu hafta cumartesi ve pazar günü artarak devam etmesi bekleniyor. Sevgililer Günü başta mücevherat olmak üzere, aksesuvar, kozmetik, teknoloji ve hazır giyim sektörlerinde ciddi hareket yaratacak. Bunun yanı sıra çiçek ve çikolata gibi sembolik ürünlerin satışlarında patlama yaşanacağı tahmin ediliyor. Z kuşağının değer algısının hediye kavramını dönüştürmesiyle, bağış ve fidan dikim sertifikaları da artık hediye olarak sunulabiliyor. Örneğin sevdiğinin adına dernek veya STK'lara bağış yapmak, fidan diktirmek gibi sosyal sorumluluk harcamaları da hediye olarak geçiyor. Sevgililer Günü öncesinde e-ticaret sitelerinin satışlarının, bir önceki haftaya göre ortalama yüzde 60 oranında yükseldiğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli , 14 Şubat dönemi için online harcamaların 30 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.Hareketliliğin özellikle bu hafta sonu mağazalarda kendini hissettireceğini söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel , "Hafta sonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi mağazaların satışlarında yüzde 20-25 civarında artış olmasını bekliyoruz" dedi.Hafta sonunda giriş-çıkış ve alışveriş trafiğinde yoğunluk beklediklerini söyleyen Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş , "Elbette her zaman olduğu gibi özel günler öncesinde AVM'lerde hareketlilik oluyor. Mevcut ziyaretçi sayısının üstüne çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. Çarşı-pazara büyük bir hareket getiren 14 Şubat öncesi birçok marka başlattığı kampanyalarla satışlarını artırmaya çalışıyor. Mevcut indirimlerinin yanı sıra Sevgililer Günü'ne yönelik cazip indirim kampanyalarıyla satışlarını artırma yoluna giden başta kozmetik olmak üzere, hazır giyim firmalarının yüksek indirimleri dikkat çekti. Ayrıca internetten verilen siparişlerde de söz konusu markalar 'kargo bedava' ve belirli tarihlerde verilen siparişlerde 'aynı gün teslimat' seçeneklerini sunarak satışlarını artırıyor.Mücevherat sektöründe tüketicinin en çok ilgi gösterdiği özel günlerden birinin Sevgililer Günü olduğunu söyleyen Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, "Her yıl bu dönemde satışlarda ciddi bir artış olur. Özellikle son iki yılda bu oran daha da yukarıya çıktı. Şimdiden ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz" dedi. Kamer, tektaş, pırlanta baget yüzüklerin yanı sıra monaco chain zincirler ve elde yüzük kombinlerine ilginin çok yüksek olduğunu söyledi. Kamer, "Her bütçeye uygun alternatifleri müşterilerimizle buluşturuyoruz" diye konuştu.Sevgililer Günü denilince akla gelen ilk ürün olan pırlanta satışlarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Son 5-6 günde satışlarında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, "Akla gelen ilk ürün pırlanta. Bu nedenle şubatta satışlarımız normal bir ayın 1.5 katına çıkıyor. Bu yıl da beklentimiz yüksek. Özellikle bu günde evlilik tekliflerinin yapılması geleneği nedeniyle tektaş pırlanta satışı en çok artan ürün oluyor" dedi. Son iki yıldır kadınların da erkeklere ciddi miktarda pırlanta hediye aldığı bilgisini veren Emil Güzeliş, "Erkekler için daha çok bileklik, kolye ve saat satıyoruz" diye konuştu. Güzeliş, bu yıl hediye tutarının ortalama 9 bin TL olduğu bilgisini verdi.TEKNOSA Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, "Satış trendlerine baktığımızda akıllı telefonlar, akıllı saatler ve bileklikler, tabletler, kişisel bakım kitleri, şarjlı ve robot süpürgeler ile son teknoloji kablosuz aksesuarların ön planda. Bu yıl satışlarımızda şu ana kadar yüzde 30 seviyesinde bir artış var. Özellikle telefon ve kişisel bakım ürünlerinde ciddi artışlar yaşanıyor" dedi. Öte yandan Türkiye'nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da da birçok üründe yüzde 60'a varan indirim yapılıyor. Ayrıca seçili akıllı telefonlarda da yüzde 10'a varan indirim fırsatı bulunuyor.