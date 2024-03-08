Seyahat acentalarına eğitim verecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ilerlemek ve ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla 'Turizm Yüzyılı' projesini başlatıyor. Proje ile turizmin 12 aya ve yurt geneline yayılması hedefleniyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Turizmi 12 aya yaymak ve yüksek gelirli turist oranını artırmak en büyük hedeflerimizin başında geliyor. Turizmde daha iyisini başarmak sadece Bakanlığımızın, turizmcilerin değil bu ülkede yaşayan herkesin sorumluğundadır. Yerel yönetimler, ticaret odaları, kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri, bölge halkı, tüm yerel unsurlar bu işin bir parçası olmak zorundadır" dedi. 'Turizm Yüzyılı' projesinin, her bölgeyi öne çıkan değerleriyle ayrı bir turizm destinasyonu olarak ele alacağını aktaran Bağlıkaya, şunları anlattı: "Turizm için önemli plan, envanter gibi mevcut çalışmaları derleyerek işlevli hale getireceğiz. Seyahat acentalarına proje kapsamında özel eğitimler vereceğiz. Yerel halkın turizm faaliyetindeki rolünü artırmak için destinasyon bazlı turizm çalıştayları düzenleyeceğiz."