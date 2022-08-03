SEYEV: Dünyayı dünyanın diliyle takip etmeliyiz

İHRACAT Seferberliği Zirvesi'nin özel oturumunda konuşan Seyev Yönetim Kurulu Başkanı Seda Yekeler, 17 yıldır ihracat seferberliğine destek olduklarını söyledi. 'Dilimin sınırları, dünyanın sınırları' diyerek, dünyayı dünyanın dili ile takip etmek konusunda Türkiye'de gönüllü çalışmalar yaptıklarını anlatan Seda Yekeler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ikinci dil olarak anlayıp konuşamayan ülkeler sıralamasında en başta geliyor. Nakit ve vakit harcaması yüksek olmasına rağmen anlıyorum ama konuşamıyorum sorunsalı ile sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Ancak ihracat seferberliğinde dil bilmek çok önemli. İhracat konusunda da bu kadar ilerleme kat etmişken, dili de öğrenmek gerekiyor. Pekineden anlıyoruz ama konuşamıyoruz? Çünkü hata yapmaktan korkuyoruz. İş dünyasının başarılı insanlarının çoğunun en büyük uktesidir dil bilmemek. Dil edinmek, bir yetenek değil beceridir." Dil açısından sol beyin küresinin doğumdan itibaren her sesi depolayıp, biriktiren bir bölge olduğunu hatırlatan Yekeler, "Seyev aralarında çok sayıda iş insanının da olduğu 8 bin yetişkini konuşturmayı başardı. Türkiye'nin en ücra köylerinde çocuklara İngilizce konuşturmayı başarmış bir kuruluşuz. Dolayısıyla dünyaya dünyanın diliyle ulaşmanız için bugünden harekete geçebilirsiniz" diye konuştu.