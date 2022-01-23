Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SGK 8.2 milyar lira ödedi
Giriş Tarihi: 24.1.2022

SGK 8.2 milyar lira ödedi

SGK 8.2 milyar lira ödedi
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8.2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5.8 milyar lirası hastalık ve 1.8 milyar lirası da analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı. Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SGK 8.2 milyar lira ödedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA