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Giriş Tarihi: 25.9.2022 10:42

SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak

AA
SGK’ye sözleşmeli 341 personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

SGK'ya alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.

Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.

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SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak
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