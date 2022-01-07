Shiba Inu Nedir?

SHIB, Ethereum tabanlı bir ERC-20 token'ı olduğundan, kendi blok zinciri yerine Ethereum blok zincirinde oluşturulmuştur. Ryoshi, makalesinde Shiba Inu ekosistemini Ethereum üzerinde inşa etmeyi seçtiğini çünkü halihazırda Ethereum'un güvenli ve iyi kurulmuş olduğunu ve projesinin merkeziyetsiz kalmasına izin verdiğini belirtiyor.

Ryoshi'nin yayınladığı 28 sayfalık teknik incelemeye (ya da woof paper) göre, Shiba Inu'nun kuruluş motivasyonu katı sosyal yapılardan ve geleneksel zihniyetten uzaklaşmaktı.

Shiba Inu, merkeziyetsiz ve spontane topluluk oluşturmak ve "ortalama insana" gücü geri vermek için tasarlandığı iddiasıyla ortaya çıktı.

SHIB Arzı

SHIB, 1 katrilyon (1.000 trilyona eşit) bir arzla başladı. Ryoshi, bu arzın %50'sini Uniswap'ta (likidite amacıyla) kilitledi ve ardından diğer %50'yi saklamak için kriptoda en saygın ve tanınmış kişilerden biri olan ve Time Dergisi'nde Yılın En Etkili 100 İnsanı'ndan biri seçilen Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'e gönderdi.

Buterin, anlaşılır bir şekilde, birinin izni olmadan kendisine trilyonlarca SHIB göndermesine şaşırmıştı. Bloomberg ile yaptığı röportajda, "Bu token'ları bana vererek ne yaptıklarını bilmiyorum," dedi. Ardından Covid-19 pandemisiyle mücadele eden Hindistan'daki bir kuruma, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Shiba coin bağışladı. Bunun akabininde Shiba Inu fiyatında %35'in üzerinde bir düşüş gerçekleşti. Buterin ayrıca, Ethereum ağındaki yerel kripto para birimi olan yaklaşık 1,8 milyon dolar değerinde 500 ETH'yi de aynı kuruma bağışladı. ETH'nin fiyatı 24 saat içinde %10 düştü. Bu durum SHIB yatırımcılarından bazılarını endişelendirirken bazı yatırımcıların da token "iyi bir amaca hizmet ettiği için" sevindirdi.

Shiba Inu'nun dolaşımdaki arzı 549.06 trilyondur. SHIB toplam arzının yaklaşık %41'i son zamanlarda yakıldı.





Shiba Inu, Yatırım Vadediyor Mu?

"Dogekiller" olarak da bilinen Shiba Inu, bu yıl kripto balinaları ve bazı kurumsal şirketler tarafından desteklendi. Kendisine SHIB Ordusu adını veren fanatik bir topluluğu da arkasına alarak kendini katladı. 22 Aralık'ta, bir balinanın yaklaşık 136 milyon dolara 4 trilyon SHIB almasının ardından değeri yükseldi. Verilere göre, Shiba Inu bir yılda yaklaşık %42 milyon arttı.

CoinMarketCap.com'a göre, yatırımcılar 1 Ocak 2021 tarihinde SHIB'i 0.000000000073$ fiyatından satın alabiliyordu. Önümüzdeki 12 ay boyunca SHIB tam altı sıfır attı ve 0.000036$'a yaklaştı. Etherscan'e göre 1,1 milyon yatırımcısı bulunmaktadır. Sinema salonu zinciri AMC Entertainment, Shiba Inu'yu çevrimiçi bir ödeme aracı olarak kullanmayı planlarken, NASDAQ'ta listelenen teknoloji odaklı çevrimiçi perakendeci Newegg Commerce, 2021'in Kasım ayında SHIB'i ödeme aracı olarak kabul edeceğini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Shiba Inu şu anda piyasa değerine göre en büyük 13. kripto para birimidir. Shiba Inu'nun 35 milyar dolarlık piyasa değeri, yıllardan beri var olan ve çoğu zaman satış ve kârlarını artıran birçok S&P 500 şirketinden onu daha büyük kıldı.

Shiba Inu Avantaj ve Dezavantajları

Kripto paralar, merkeziyetsiz ve topluluk destekli varlıklar olduğu için arkasında bu kadar büyük bir ordusu (SHIBARMY) olması, yatırım için SHIB'i cezbedici kılıyor. Hatta Shiba Inu Yılbaşı'ndan hemen önce resmi Twitter hesabından, Shiba token ekosistemi için bir iletişim portalı açtığını duyurdu.

Üstelik sadece bir meme coin olmaktan öteye geçerek bu yıl merkeziyetsiz borsa ShibaSwap açıldı. ShibaSwap aracılığıyla kullanıcılar, pasif gelir elde etmek için varlıklarını çeşitli işlevlerle değerlendirebiliyor hale geldiler.

Bunun dışında, inanılmaz volatilitesi nedeniyle çok kazandırdığı gibi kaybettiren de SHIB, riskli varlıklar arasında adını konuşturuyor. Kullanım alanı açısından ise sınırlı durumda. Shiba Inu'nun gelecekte Metaverse projeleri başlatacağı söylentileri olsa da henüz doğrulanmadı. Shiba token gerek yaptığı duyuruları gerek de yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle aktif bir haber akışına sahip.

Shiba Inu Nasıl Alınır?

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