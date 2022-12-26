Siber güvenlik standartlarında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (TÜBİTAK BİLGEM) işbirliği protokolü imzaladığını belirterek, "TSE sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak akıllı cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak" ifadesini kullandı. Taraflar adına imzayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin attı. Protokol kapsamında her iki kurum, internete bağlı her türlü ticari cihazın ve endüstriyel sistemin, Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası alanda geçerli siber güvenlik testlerinde ve sertifikasyonunda ortak işbirliği modelleri geliştirecek, projeler oluşturacak.Protokolün, Türkiye'nin dijital dönüşümüne, yerli ve milli üreticilerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Varank, "Bu işbirliği protokolü çerçevesinde Türkiye'de satılan, internete bağlanan bütün akıllı cihazların test ve sertifikasyonlarını TSE gerçekleştiriyor. TSE, sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile işbirliği yapacak ve onların alt yapılarını, tecrübelerini, deneyimlerini kullanarak bu cihazların güvenli olduğunu sertifikalandıracak. Eğer bizim uygun görmediğimiz bir cihaz varsa bunun Türkiye'de satılması mümkün değil. Bu sayede vatandaş güvenli, gönül rahatlığıyla evlerinde akıllı cihazlar kullanabilecek" dedi.