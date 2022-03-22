Sigorta kardeşliği

Türkiye, sigorta alanında ölçeğini artırma konusunda en büyük adımlarından birini attı. Azerbaycan ile işbirliğini uzun süredir geliştirdiklerini belirten Türkiye Sigorta Birliği
(TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, Orta Asya
'daki Türk cumhuriyetlerini de işbirliğine ekleyerek bir çatı örgüt kurmak istediklerini söyledi. APara'da yayınlanan Güvenli Hayat programında soruları yanıtlayan Obalı, şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçtiğimiz hafta Azeybaycan'da imzaları attık. İşbirliğimiz Azerbaycan'daki sigortacılar vakfının oranın merkez bankasının işbirliğiyle verdiği eğitimlerle başladı. Daha sonraki adım Sigorta Bilgi Merkezi'nin dünyada başarılı bir uygulama olarak herkes tarafından da takdir gören Sigorta Bilgi Merkezi'nin açılması olacak. 4-5 yıldır Türkiye Sigorta Birliği, bağlı yapılarla Azerbaycan arasında birtakım işbirlikleri süregeliyor. Bu konuda emin adımlar atma arifesindeyiz. Son olarak da yeşil kart düzenlemesi ile gümrük kapılarında araçların dijital olarak kontrol edilmesi ve proseslerinin tamamen dijitalleşmesi yönünde bir protokol imzalandı. Ama bizim hedefimiz Türkçe konuşan Azerbaycan, Özbekistan
, Kırgızistan, Kazakistan
ve Türkmenistan
'la bir işbirliği yakalamak. Sigorta ölçek demek ve büyük sayılar kanunu demek. Türk dünyası ve ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği ve önemli bir harç olarak kullanmak istiyoruz. Türkçe konuşan ülkelerin oluşturacağı bir sigorta birlikteliği hedefliyoruz."
YÜZDE 30, 130 BİN KİŞİ GETİRDİ
Türkiye'nin Bireysel Emeklilik Sistemi
'nde (BES) attığı adımların meyvelerini vermeye başladığını da belirten Obalı, devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkarılmasının sektördeki etkilerinin görülmeye başlandığını da vurguladı. Obalı, "Türkiye'deki devlet katkısının dünyada çok az rastlanan ve örneği olmayan bir yapısı var. Özellikle kapsam ve teşvik miktarı olarak. Devlet katkısının somut sonuçları ne oldu derseniz. Bugün geldiğimiz noktada 13.5 milyon insanı kapsayan bir sisteme dönüştük otomatik katılımla birlikte. Yüzde 30'un etkisi 4 Mart itibarıyla 130 bin kişi ve 20 milyarlık fon girişi olarak önümüze çıkıyor" dedi.
KÖRFEZ'DEN SEKTÖRE İLGİ VAR
Obalı, katılım sigortacılığında sene başında devreye giren düzenlemelerle katılım ve konvansiyonel sigortanın tamamen birbirinden ayrıldığını belirtti. Obalı, "Özellikle hayat dışı tarafta katılım ve katılım dışı sigortanın üründen ayrılması konusunda net bir çizgi çekildi. Dolayısıyla yeni şirketlerin oluşumunun önü açıldı. Hali hazırdaki firmaların kuruluş süreçlerini ve bu konudaki ilgiyi son derece pozitif görüyoruz. Körfez
ülkeleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetlerine de başlandı. Hatta birkaç toplantı ve yurtdışı sunumları yapıldı. Bu anlamda da Körfez ülkelerinden Türkiye'ye ciddi ilgi olduğunu duyuyoruz" dedi.