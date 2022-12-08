Sigorta sektörü katma değer sağlıyor

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörü olarak ekonomide önemli bir rol oynadıklarına dikkat çekti. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin tasarrufun merkezi haline geldiğini ifade eden Benli, "Sürdürülebilir büyümeye katkı veriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte etki analizi yapıldı. Sigortalılık oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 8-9, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 2.5-3 civarında. Bizde ise yüzde 2.2. Bu nun yüzde 3.2'ye çıkması milli gelirde yüzde 3.5'lik artış sağlıyor. Yüzde 4.5'a yükselirse milli gelire katkı 421 milyar TL. Ekonomiye katma değer sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Benli, BES'te fon tutarının 410 milyar lirayı aştığını, katılımcı sayısının da 14.5 milyonun üstüne çıktığını söyledi.