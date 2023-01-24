Sigortalının yükünü hafifletiyoruz

Sağlık sigortası poliçelerinde ciddi artışlar şirketleri de vatandaşı da d etkiliyor. Yılbaşından bu yana sektördeki firmalar müşterileri ile çeşitli pazarlıklar içinde. İki katına kadar çıkan primler bile var. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sigorta şirketlerinin yüksek risk altına imza atan sektörlerin başında geldiğinin altını çizdi ve kasko ve trafik sigortaları gibi 'Hayat Dışı Branş'ın bir parçası olan sağlık sigortası ürünlerinde prim hesaplamalarının; hasar frekansı ve tazminat yükünün yanı sıra geçmiş yıllardaki gelişmelere ve muhtemel değişikliklere dayalı varsayımlardan yola çıkılarak oluşturulduğunu hatırlattı. Benli, sigortacılığın, "12 ay boyunca kendisine tazminat üretecek ürünün fiyatını, her gün artan maliyetlere göre adapte etme imkânından uzak olduğunun" altını çizdi.Referans alınan kriterlerde uygulanan değişikliklerin ya da tarifeleri etkileyecek beklenmeyen gelişmelerin ve tıbbi malzemelerin fiyat standardizasyonundaki belirsizliklerin, sigorta şirketlerini, düzenlenen poliçeler açısından öngörülemeyecek maliyetlerle karşı karşıya bıraktığını belirten Atilla Benli şöyle devam etti: "Sigorta şirketleri, özel sağlık sigortasına ilişkin hizmet alım sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yayımlanan referans tabloyu dikkate alıyorlar. Ocak 2022'de yüzde 36.1'lik zam açıklayan TTB, 1 Temmuz 2022'de ikinci kez artış yaparak mevcut zam oranını yüzde 36.1'den yüzde 87.1'e çıkardı. Böylece maliyetler ve primler arasındaki fark daha da açıldı. 2023 yılına geldiğimizde ise TTB, 1 Ocak'ta katsayıları yüzde 41.4 oranında artırdığını duyurdu. Bu katsayı artışıyla birlikte Aralık 2021 tarihine göre medikal enflasyon artış oranı yüzde 164'e çıktı. Ocak 2023 yılı aylık enflasyonunun bir önceki ay ile aynı olacağı varsayımıyla aynı dönemde TÜFE artışı ise yüzde 67 seviyesinde gerçekleşti. Geleceğe yönelik enflasyon tahminleri için TÜFE'yi takip eden sigorta sektörü, bu artışla beraber büyük bir belirsizliğin ortasında bırakılmış oldu."SİGORTA şirketlerinin tazminat yükünün arttığını ve öngörülebilirliğin olumsuz etkilendiğini belirten Benli, "Pandemi riskleri bitmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerindeki vaka sayılarında artış tespit ettiğini açıkladı. Sağlık sigortaları primlerinin belirlenmesinde etkili olan en önemli faktörün medikal enflasyon; diğer bir deyişle hekim ücretleri ile ilaç, tıbbi malzeme fiyatlarındaki artışlar sonucu tanı, teşhis ve tedavi maliyetlerindeki yükselişler olduğu söylenebilir. Öte yandan, asgari ücret artışı ve döviz kuru, çalışan ücretlerini, tıbbi malzeme fiyatlarını etkilediğinden primler üzerinde dolaylı etkiye sahipler. Buna karşın, salgın sürecinde de görüldüğü gibi, sektörümüz her durumda sigortalılarına destek olmaya devam ediyor ve onların mağdur olmalarını engellemek için artış oranlarından kaynaklanan yükün bir bölümünü üstleniyorlar" şeklinde konuştu.ATILLA Benli sağlık sigortalarına ilişkin güncel verileri de açıkladı. Benli, "Tamamlayıcı Sağlık Sigortalı sayısı 2021 üçüncü çeyreğinde 2.2 milyon iken, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 3 milyona yükseldi. 2021 aynı döneminde 1.7 milyar lira olan prim üretimi ise 4.3 milyar liraya çıktı. Özel Sağlık Sigortalı sayısı 2.6 milyona yükseldi ve 6.5 milyar lira olan prim üretimi ise 12 milyar liraya çıktı. Ödenen tazminat tutarı 2022 üçüncü çeyreğinde 10.2 milyar lira oldu" dedi