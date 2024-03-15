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Giriş Tarihi: 15.3.2024 08:46

Siirt'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Siirt'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

AA
Siirt’te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Siirt'in kent merkezindeki Kışlacık köyü sınırları içerisinde yer alan 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 26 Mart Salı günü saat 14.00'te "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

Muhammen bedeli 736 bin 375 lira, geçici teminat bedeli ise 22 bin 691 lira olan sahanın ihalesi, Siirt İl Özel İdaresi İl Encümenince yapılacak.

İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilecek.

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Siirt'te jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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