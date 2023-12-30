Silivri’de hedef 6 milyar metreküp doğalgaz

SIlivri'de bulunan Yer Altı Doğal Gaz Depolama Alanı Tesisi'ni ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde yeni projemiz buradaki kapasiteyi 5.6'ya veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde proje üzerinde çalışıyoruz. 2-3 yıl içerisinde kapasiteyi artırmak istiyoruz" dedi. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kışa hazır girildiğini belirten Bayraktar, tesisin doğalgaz arz güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, "Bu tesisteki çalışmaları yerinde incelemek üzere buraya geldik. 2007 yılında devreye aldığımız bir tesis. Zaman içindeki kapasiteyi artırdık. En son sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı minvalde 4.6 milyar metreküp bir doğalgaz hacmini burada depoluyoruz. Bugün itibarıyla bu depoda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. Bu tesis tek başına İstanbul'un kış boyunca ihtiyacı olan gazı karşılama kabiliyetine hazır hale geldi. Aynı zamanda bizim doğalgazda merkez ülke olma noktasında alt yapı çalışmalarında en önemli unsurlarından bir tanesi. Trakya'da doğal gazmerkezinin ana üssü burası. Hem arz güvenliğimiz için hem de ihracatçı gazı satan ticaretini yapan ülke olmamız açısından fiziki merkezlerden bir tanesidir" dedi.Silivri'deki tesisin geliştirileceği işaretini veren Bayraktar, "İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projemiz buradaki kapasiteyi 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde kapasiteyi artırmak istiyoruz. Burası aynı zamanda çevreci bir tesis. Enerjisinin tamamını yenilebilir enerjiden karşılayan ve önümüzdeki süreçte yeni bir ilave yatırımla rüzgâr türbinleri ile daha da kapasitesini artıracağımız bir tesis. Dolayısıyla hem çevredeki uygulamaları ile hem de enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılaması ile Avrupa'da örnek. Aynı zamanda denizde depolama kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük doğalgaz yer altı deposu. Dolayısı ile burada kışa girerken hazırız. Herhangi arz güvenliği sıkıntısı görmüyoruz" diye konuştu.