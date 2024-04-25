Silvan Barajı ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 bileşeni bulunan projenin ekonomiye yıllık 20 milyar liralık katkı vermesinin planlandığını bildirdi.

Kulp Çayı üzerindeki Silvan Barajı ve HES'in, bu bileşenlerin en önemlilerinden olduğunun altını çizen Yumaklı, Silvan Barajı'nın, 175,5 metre yüksekliğindeki 8,7 milyon metreküp dolgu hacmine sahip gövdesi ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajı olduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, Silvan Barajı'nın, depolama kapasitesi olan 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci sulama barajı olacağını vurgulayarak, "Halihazırda fiziki gerçekleşmesi yüzde 96 seviyesinde bulunan Silvan Barajı'nın ara depolamalar ve sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazimiz suya kavuşacak ve 235 bin kişiye iş imkanı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.