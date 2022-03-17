Simba’ya özel mama

Türkiye'nin
balık uzmanı Dardanel yatırımlarına bir yenisini ekledi. Jazzy; sığır etli, tavuklu ve ton balıklı mamalarıyla Dardanel tecrübesi ve kalitesini pet food sektörüne taşıyor. Kedi ve köpeklerin beslenme ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilen Jazzy Cat
ve Jazzy Dog
ürünleri, yüksek protein ve taurin içeriyor. Vitaminlerle zenginleştirilen mamalar tahıl içermiyor. İçinde koruyucu ve tatlandırıcı bulunmuyor. Kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlarken, tüylerine canlılık veriyor. Jazzy Cat ürünleri 95 ve 400 gram, Jazzy Dog ise 400 gramlık kutularda tüketiciye sunuluyor. Yatırımlara öz kaynakları kullanarak devam ettiklerini belirten Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen
, yıllık 55 milyon adet, yaklaşık 8 bin tona varan yaş kedi-köpek maması üretim kapasitesiyle sektörde öncü olmayı amaçladıklarını söyledi. Dardanel'in kedi ve köpek mama markası Jazzy Cat ve Jazzy Dog ürünleri, şirketin Yönetim kurulu Başkanı Niyazi Önen'in kendi hikayesiyle doğdu. Önen, köpeği Simba'nın ton balığını büyük bir iştahla tüketmesi ardından yaş konserve mama üretmeye karar verdiklerini söyledi.
25 ÜLKEYE İHRACAT
ÇANAKKALE ve İstanbul'daki fabrikalarında ürettiği ton balığı, deniz ürünleri ve sandviçleriyle kendi sektörünün lideri olmayı sürdüren Dardanel, İSO 500'de 475'inci sırada yer alıyor. 2 bin 300 kişilik istihdamıyla Dardanel, 25 ülkeye iharacat yaparken, Türkiye'nin gıda ihracatında da en hızlı büyüyen şirketlerden biri olmaya devam ediyor.