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Giriş Tarihi: 14.3.2024 10:20

Simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığının da görüşü alınacak

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş verecek.

AA
Simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığının da görüşü alınacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan "Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Ticaret Bakanlığına ekmek fiyatlarını belirlemedeki yetkiler, simit fiyatlarını belirleme için de verildi.

Buna göre, simit fiyatına ilişkin tarifeler belirlenirken sırasıyla ilgili belediye, ticaret il müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirme yapacak. İlgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra fiyatlar Birlik tarafından onaylanacak.

Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleriyle birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak.

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Simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığının da görüşü alınacak
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