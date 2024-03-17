Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi. Katıldığı bir TV kanalında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, kurumlar vergisi ile gelir vergisinde de artış yapılmayacağını ifade etti. Şimşek, "İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. KDV üst oranını ve gelir vergisini artırmayacağız. Tasarruf konusunda da hiç tereddüt yok. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı tasarruf genelgesi var. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kontrol altına alacağız. Milletimiz bu geçiş döneminde bir fedakârlık yapıyor. Kamu da bunu yapacak. Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz. Sağlık hariç…" açıklaması yaptı.Krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini söyleyen Bakan Şimşek, şöyle konuştu: "Merkez Bankası gereğini yapacak. Bunu kredi politikası ile yapacağız. Müdahaleci olacağız. Biz kredi politikasında kaynağın tüketime değil önce arz yönlü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için gerekiyorsa ilave tedbirler alacağız." Merkez Bankası'nın kur hedefi olmadığını, bu durumun piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara karşı bankanın sessiz kalacağı anlamına gelmediğini söyleyen Bakan Şimşek, "Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak dalgalanmayı da engeller" dedi. Şimşek, Türk Lirası'na ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesi güvensizlik yaratmak olduğunu belirtti.ENFLASYONUN temmuzun üçünden itibaren düşmeye başlayacağını söyleyen Şimşek, "Çıktı açığı temmuzda eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Başından beri 'enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak' diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var, sabırla, kararlılıkla uygulayacağız. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak" dedi.