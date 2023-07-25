Şimşek: Kararlar enflasyonu düşürmeye yönelik

Merkez Bankası, "seçici kredi" politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararların cari açığı azaltma ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi. Merkez Bankası'nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe uygulanacak. Sıkılaştırma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi. Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ de dün yayımlandı. Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi için kredi nakit kullanımları ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2.89'a çıkarıldı. Kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi de yüzde 2.13 oldu. Yeni oranlar KMH hesapları faizleri için de geçerli olacak. Kredi kartı nakit kullanım, KMH hesabında yeni faiz oranı 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Eski bakiyelere uygulanması Ağustos ayı sonunu bulacak. Sözleşme değişikliklerinin 30 gün önceden bildirilmesi gerekiyor. Düzenlemenin ardından yapılan nakit çekimlere ise yeni faiz oranı uygulanacak.MerkezBankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, perşembe günü MB İdare Merkezi'nde yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. Göreve geldiğinden bu yana ilk defa kamuoyunun karşısına çıkacak olan Erkan, enflasyonu, para politikası ve sadeleşmeye ilişkin yol haritasını açıklayacak. Merkez Bankası ikinci enflasyon raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8.8 sabit tutmuştu.MerkezBankası'nın (MB) sadeleşme ve sıkılaştırma süreci ile ilgili yeni düzenlemeleri ihracat ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Finansmana erişimin uzun süredir ihracatçılar için en öncelikli sorunlardan biri olduğunu hatırlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların beklentilerine paralel kararlar alındığını vurguladı. Gültepe, "İhracat kredilerinin sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutulmasını, reeskont kredilerinde günlük limitin 1.5 milyar TL'ye yükseltilerek KOBİ payının artırılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık" diye konuştu.Bankası, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla aldığı kararları da duyurdu. İhracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırılarak reeskont kredilerinin günlük limiti 1.5 milyara liraya çıkarılarak ihracat desteği artırıldı. Sadeleşme sürecinde reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Bu kredinin kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu. Reeskont kredilerinde KOBİ payı artırılırken, ihracat artışı dikkate alınacak.