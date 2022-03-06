Şirketler kâr rekoru kırdı

Türkiye
ekonomisinin ihracatın lokomotifliğinde yüzde 11 büyüdüğü 2021'de, şirketler de kârlılık rekoru kırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören ve bilançosunu açıklayan 311 şirketten sadece 24'i zarar etti. 224 şirket kârını artırırken, 32 şirket zarardan kâra geçti. 24 şirket kârını yüzde 1000'nin üzerinde artırırken, 130 şirkette kâr büyümesi yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti.
265.1 MİLYAR TL KÂR
Şirketlerin toplam kârı yüzde 111.6 artarak 125.2 milyar liradan 265.1 milyar liraya ulaştı. Türkiye'nin dev şirketlerinin yer aldığı BIST-30'da ise net kâr yüzde 122 artarak 167.3 milyar liraya çıktı. Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu dikkate alındığında şirketlerin reel kâr büyümesi yüzde 50'yi aştı. 7 şirket 10 milyar TL'nin üzerinde net kâr açıkladı.
Borsa İstanbul'da en yüksek kârı açıklayan şirket, OYAK Grubu
bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir
oldu. Erdemir, 2021'de net kârını yüzde 369 artırarak 15.5 milyar liraya taşıdı. Cirosunu yüzde 112 artırarak 68.2 milyar liraya çıkaran Erdemir, elde ettiği kârın 14.1 milyar lirasını ortaklarına temettü olarak dağıtacak. Erdemir'in ardından en yüksek ikinci kârı 15.2 milyar lira ile Koç Holding
elde etti. İş Bankası
kârını yüzde 97 artırarak 13.5 milyar liraya, Garanti Bankası
yüzde 109 artırarak 13.1 milyar liraya, Akbank
yüzde 93.5 artırarak 12.1 milyar liraya çıkardı. Sabancı Holding
ise yüzde 152'lik artışla 12 milyar TL net kâr elde etti.
THY REKORA UÇTU
2020'yi 5.6 milyar TL zararla kapatan Türk Hava Yolları
(THY), 2021'de ise 8.2 milyar TL ile tarihinin en yüksek kârına ulaştı. Türkiye'nin devleri arasında en çarpıcı kar artışı Kardemir'de gerçekleşti. Şirket net karını yüzde 6 bin 252 artırarak 60.6 milyon liradan 3 milyar 852 milyon liraya çıkardı. TMSF yönetimindeki Koza Altın ise net kârını yüzde 66 artırdı.