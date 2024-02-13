Sırtınıza taşıyacağınız kadar yük alın

Türkiye'nin yanı sıra Macaristan'da hayata geçirdiği gayrimenkul projeleriyle de dikkat çeken Polat Holding, ülkede yeni bir projeye daha başlamak için gün sayıyor. Ege Seramik'in bayi toplantısı için bulundukları Macaristan'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Ege Seramik ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, yurtiçi ve yurtdışında büyüme planlarını anlattı. Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adnan Polat, "Daha önce enflasyon yüzde 100'lerin üstüne çıkmıştı. Bunu düşürmenin belli kuralları var. Onları uygulayıp sabırlı oldukça da bu enflasyon kontrol altına alınır. Bakan Mehmet Şimşek'in dediği gibi rasyonel ve gerçekçi uygulamalara gitmek lazım. Bu süreçte iş insanlarının tedbirli olması ve sırtına taşıyabileceği kadar yük vurması lazım. Biz tedbirli gitmek istiyoruz. Öyle çılgınlar gibi büyümenin peşinde değiliz. Halen 650-700 bin metrekare inşaat projemiz var. Büyük risklere girmiyoruz" dedi.Macaristan'ı Avrupa'daki karargahları olarak konumladıklarını söyleyen Adnan Polat, "Burada büyümeye devam edeceğiz. Konut projeleri ve enerji ile ilgili Almanya, İngiltere, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya için de görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. İlk yurt dışı gayrimenkul projesi olan Duna Pearl, Budapeşte'de 75 milyon euro yatırımla hayata geçiren Polat Holding, bu alanda ülkenin önde gelen yabancı yatırımcıları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanda konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak planlanan projede, 193 dairenin yanı sıra işletmesini Accent Hotel Management'ın yaptığı 105 odalı bir Four Points by Sheraton oteli de yer alıyor. Holdingin bir diğer projesi olan City Pearl ise Özaltın Holding ve Nurol Holding gayrimenkul yatırım ortaklığı ile 250 bin metrekarelik bir alanda 300 milyon euro yatırımla hayata geçiriliyor. Projenin ilk fazı bu yıl teslim edilirken, ikinci fazı ise 2025 yılında teslim edilecek.Macaristan'da da konut kredilerinin bir dönem yükseldiğini hatırlatan Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte halk frene basmıştı. Ama faizlerin düşmeye başlaması, satışları olumlu etkiliyor. Ayrıca ülkede Golden Visa süreci de devam ediyor. Projeye başta Çinliler ve Türkler olmak üzere başka ülkelerden büyük ilgi var. Golden Visa'nın satışlarımıza faydası olacağını düşünüyoruz." Ülkede üçüncü bir gayrimenkul projesi daha hayata geçireceklerini anlatan Polat kardeşler, "Arazi ülkede bulunan dünyanın en büyük ikinci sinagogunun olduğu yerin yanında yer alıyor. Burada da diğerleri gibi prestijli bir proje hayata geçireceğiz. 200 daireli planlıyoruz" dedi.Sanayiyatırımlarının da kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Murat Polat, vitrifiye fabrikasına 3 milyon euro, seramik fabrikasına 12 milyon olmak üzere toplam 15 milyon euroluk yaptırımın startını verdiklerini söyledi. Üretimin yüzde 50'sinin ihracat yoluyla satıldığını anlatan Polat, "Birkaç yıl önce yüzde 75 ihracat yüzde 25 iç pazardı. İhracatta pazar payımız yüzde 28. Amerika'da birinciyiz" dedi. Enerji maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Polat, şunları anlattı: "Bu nedenle bir ara küçülmeye gitmek durumunda kaldık. Kapasiteyi düşürdük. İki şirketimizde 2 bin civarında çalışanımız var. Tarihimizde ilk kez çalışanlarımızı işten çıkartmak zorunda kaldık. 400 kişiyi ağlaya ağlaya çıkardık. İşçiler giderken kapıda bana sarılıp 'ağlama patron' dediler. Çok üzüldük. Sonra işler düzelince hepsini geri almaya başladık."