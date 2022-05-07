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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Şişecam’dan 3 ayda 1.2 milyarlık yatırım

Şişecam’dan 3 ayda 1.2 milyarlık yatırım
Şişecam'ın 2022 Ocak-Mart dönemindeki toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 66 seviyesinde gerçekleşirken, konsolide net satışları 17 milyar TL, toplam yatırım tutarı ise 1.2 milyar TL seviyesine ulaştı. Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "Faaliyetlerimizi proaktif uygulamalarımız, güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak üretmeye ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.
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Şişecam’dan 3 ayda 1.2 milyarlık yatırım
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