Siz yeter ki üretin biz yanınızdayız

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin ocak ayı toplantısında önemli mesajlar verdi. Bankacılık sektörünün büyümeye katkı vermeye devam edeceğinin altını çizerek sanayicilere çağrıda bulunan Çakar, "Siz yeter ki yatırım yapın, üretin, istihdam sağlayın. Biz sizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sanayicilerin krediye erişim zorluğu ile ilgili serzenişlerini 2022 rakamlarını açıklayarak yanıtlayan Çakar, "2022'de toplam krediler 7.6 trilyon lira oldu. Bunun 6 trilyon 38 milyarı ticari. Ticaride de 4 trilyon 18 milyar lira büyük işletmelere, 2 trilyon 20 milyar lira küçük işletmelere ait kredi. Ticari krediler 2022'de 2 trilyon 126 milyar lira arttı. TL ticari krediler 2022'de yüzde 93 arttı. Bu oran büyük işletmelerde yüzde 85, KOBİ'lerde yüzde 104 oldu" dedi. Kredilerde imalat sanayisinin payının son 4 yılda 5 puan artarak yüzde 29'a çıktığına dikkat çeken Çakar, "Ticari kredide takibe dönüşüm oranı yüzde 3.5'ten 2.2'ye indi. Yapılandırılan krediler, toplamın yüzde 6'sını oluşturdu" diye konuştu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da "Kredi Garanti Fonu desteğiyle hayata geçirilen 14 yeni paket ile 250 milyar TL'lik bir kredi hacmi oluşturuldu. Bu paketi değerli ve ümit verici buluyoruz" diye konuştu.