SOCAR’dan Türkiye’ye 15 yılda 18 milyar $ yatırım

SOCAR Türkiye, 15 yıllık sürede yaptığı 18 milyar dolar yatırım ve yaratılan istihdam ile Türkiye'nin ayrılmaz bir bütünü haline geldi. SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ile Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, SOCAR Türkiye'nin Aliağa'da yer alan üretim tesislerine yönelik gerçekleştirilen saha gezisine katılan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yatırımlarını ve gelecek planlarını aktardı.Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olduklarını belirten SOCAR Türkiye CEO'su (Vekaleten) Elchin Ibadov, "Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız 15 yıllık süre zarfında yaptığımız yaklaşık 18 milyar dolar tutarındaki toplam yatırımımızla, grup şirketlerimizde çalışan 5 bin 300 yetkin insan kaynağımızla Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine ve toplumsal kalkınmasına uzun yıllar hizmet etmeye kararlıyız" dedi. Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar süregelen başarılı işbirliğinin enerji alanındaki en büyük ve önemli adımlarından birinin TANAP olduğunu belirten Elchin Ibadov, "TANAP, Avrupa ve Türkiye'nin doğalgaz kaynak çeşitliliğini artırmasının yanı sıra Türkiye'nin enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en stratejik adımlardan biri" diye konuştu.Türkiye'nin bölgenin enerji üssü olma yolunda gerçekleştirdiği "Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'ni hatırlatan Elchin Ibadov "Bu gelişmeyi heyecanla ve gururla izliyoruz" dedi. Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim'in, STAR Rafineri ile olan entegrasyonunun Petkim'in verimliliğini artırdığını kaydeden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, "Petkim'e 2008'den bu yana 1.6 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyoruz. Ancak bu yeterli değil. Piyasayı doyurmak için 8 Petkim kurulması gerekiyor" diye konuştu.