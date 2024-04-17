Şok Market, İstegelsin’i satın aldı

ŞOKMarketler Ticaret, e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere, Future Teknoloji Ticaret'nin tüm paylarını 220 milyon liraya satın alınması için pay alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şok tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 milyon TL olarak belirlendi. Açıklamada, "Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibarıyla Future Teknoloji Ticaret A.Ş.'nin finansal borcu bulunmamaktadır" denildi.