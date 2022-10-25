Sompo’dan bütçe dostu kasko

SOMPO Sigorta, Bütçe Dostu Kasko ile genişletilmiş kasko ürünlerindeki pek çok teminatı geniş anlaşmalı özel servis ağı ile çok daha uygun maliyetlerle müşterisiyle buluşturuyor. Sıfır araçlardan 17 yaşındaki araçlara kadar tüm otomobiller için teminat sağlayan ürün; sektördeki genişletilmiş kasko ürünlerine göre yüzde 50'ye varan prim avantajı sunuyor. Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ataman Kalkan, "Her zaman en önemli önceliğimiz, tüm ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre tasarlamak. Müşterilerin hiçbir şirketten poliçe yaptırmama oranı genel itibarıyla yüzde 20'ler seviyesindeyken bugün yüzde 30'ların üzerine çıkmış durumda. Biz de kasko ürün yelpazemizi genişleterek Bütçe Dostu Kasko'yu hayata geçirdik" dedi.