SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak: Bakan Bilgin açıkladı

Son dakika haberleri...Memur maaşları, emekli maaşları ve emeklilik tazminatı için doğrudan etkili olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklamada geldi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge, Mayıs'ta Meclis'te. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan bir düzenleme olacak" dedi.
SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN: 3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS'TA MECLİS'TE OLACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından çalışma hayatını yakından ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, son dönemde 3600 ek gösterge meselesine yoğunlaştıklarını kaydetti. Bu konuda kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Bakan Bilgin, "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis'e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır" diyerek şunları söyledi:
ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEYECEK
"Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Avukatlar var, hukukçular var, il müdürü var mesela. Ona bağlı birisi mesela sağlık şube müdürü. Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. Ama o düzenlemeyi yapacağız. 3600'de dediğim gibi biz adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arası farklılaşmayı koruyan, onların dışında başka rakamlar ek göstergeler koyabiliriz.
"3600 EK GÖSTERGE DIŞINDA FARKLI EK GÖSTERGELER OLABİLİR"
Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz."
Ek zam bekleyen kamu işçileriyle ilgili de kısa bir açıklama yapan Bilgin, "Biz enflasyon farkını orada da memurlarımızda olduğu gibi işçilerimize taahhüt ettik" dedi.
AGİ KESİNTİSİ
Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'na göre böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini söyledi. Bilgin, "Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz.
Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık" dedi. Ek zam bekleyen kamu işçileriyle ilgili de kısa bir açıklama yapan Bilgin, "Biz enflasyon farkını orada da memurlarımızda olduğu gibi işçilerimize taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur" ifadelerini kullandı.