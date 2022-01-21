SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak: Bakan Bilgin açıkladı

"3600 EK GÖSTERGE DIŞINDA FARKLI EK GÖSTERGELER OLABİLİR"

Biz alternatif şeyler yapıyoruz. En adil, en uygun düzenlemeyi yapıyoruz. Çok alternatif var ama bunu teke indirmeye çalışıyoruz."

Ek zam bekleyen kamu işçileriyle ilgili de kısa bir açıklama yapan Bilgin, "Biz enflasyon farkını orada da memurlarımızda olduğu gibi işçilerimize taahhüt ettik" dedi.