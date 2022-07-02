SON DAKİKA: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm memurları sevindiren düzenleme! İşte maaş ve ikramiye tablosu

3600 EK GÖSTERGE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

3600 ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesi maddeleri ile birlikte TBMM'den geçti.

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi ve memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında iyileştirmeler yapıldı.

Bu kapsamda öncelikle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla;

Tüm öğretmenlerin,

2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin,

Alan sınırlaması olmaksızın 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3.600'e yükseltildi.