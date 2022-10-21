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Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:51 Son Güncelleme: 21.10.2022 09:51

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim gelmesi bekleniyor

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim gelmesi bekleniyor

Son dakika haberleri: Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma, küresel enerji krizi ve piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor.

1 LİRA 7 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Son olarak Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası, motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim gelmesi bekleniyor
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