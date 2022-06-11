Son Dakika: Asgari Ücret Temmuz Zammı için bu detaylara dikkat! Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ek ara zam olacak mı?

Son dakika haberleri...Asgari ücret 2022 Ocak ayında beklentilerin ve enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 50,5 artışla brüt 5.004 TL, net ise 4.253,40 TL'ye yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli, memur, ücretliler dahil tüm kesimleri rahatlatacak Temmuz zammı ve düzenlemesi için talimatı verdi. Bununla beraber 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' sorularıyla beraber milyonlarca kişi araştırmalarını sıklaştırdı.

Öte yandan asgari ücret Temmuz zammı için çifte formül gündeme geldi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği yeni hesaplar...