SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için öne çıkan formül belli oldu: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor. Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.