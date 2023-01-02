Son dakika! Türkiye Bulgaristan’a doğal gaz satacak: Anlaşma yarın imzalanacak

HANELERDE DOĞAL GAZIN YÜZDE 75'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz.

Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz.