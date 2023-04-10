SON DAKİKA: Bakan Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım

Son dakika haberleri...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" diyerek Sakarya Gaz Sahası'ndan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın Mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılmaya başlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan'da duyuracağı müjdelerin gündemi değiştireceğini söylemişti.