Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe destekleri yükseltildi! 500 bin TL...
Giriş Tarihi: 17.4.2024 10:04 Son Güncelleme: 17.4.2024 10:14

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe destekleri yükseltildi! 500 bin TL...

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL’den 400 bin TL’ye, Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL’ye, Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe destekleri yükseltildi! 500 bin TL...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL'den 400 bin TL'ye,

Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL'den 300 bin TL'ye,

Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL'den 500 bin TL'ye yükseltiyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe destekleri yükseltildi! 500 bin TL...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA