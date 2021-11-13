Bakan Kurum: 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 2 milyon 800 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bunun 1 milyon 100 bini Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın yapmış olduğu sosyal konut projeleridir. 1 milyon 700 bini de kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız dönüşüm projeleridir" dedi.



Bakan Kurum, Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen 'İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'nın kapanışında konuştu. Bakan Kurum, programa katılanlara seslenerek, "Bugün yeni bir yola çıktınız. Türkiye için şehirlerimiz için çok kutlu olduğunu düşündüğümüz ve inandığımız bir yola çıktınız. Bu yeni yolda inşallah bugün ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Hayatınızın en kıymetli, en önemli dönüm noktalarından bir günü bugün yaşıyorsunuz. Bizler de sizlerin mutluluğuna ortak oluyoruz. Önünüzde sizlerden hizmet bekleyen 84 milyon vatandaşımız var. 81 ilde 972 ilçemizde hizmet bekleyen Anadolu var. Anadolu'nun dört bir yanında, metropollerde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde; emin olun ki devleti, devletin o şefkat elini bekleyen binlerce insanımız var. Alt yapıdan üst yapıya kadar binlerce iş, hizmet, proje sizi bekliyor" dedi.



'YAŞAMADIĞIMIZ AFET KALMADI'



Bakan Kurum, İller Bankası'nın çok köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, "Atık sudan arıtmaya, millet bahçelerinden kentsel dönüşüme kadar birçok projeyi fiilen bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. 81 ile gittiğimizde 81 ilin yöneticileri ile bir araya geliyoruz. Orada milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız, teşkilatımız ile bir masa etrafında paydaş olarak; yani masanın bir tarafı değil de o işin bir parçası, bütünün bir parçası olarak onlarla bir araya geliyoruz. Aslında dertleniyoruz; şehirlerimiz için vatandaşlarımız için. Ve bu çerçevede birçok projeyi gerçekleştirmek için o istişareleri yapıyoruz. Her şey istişareden geçer. Son 5 yıla baktığımızda, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkilerini her zaman ifade ediyoruz. Bu kapsamda da şehirlerimiz de iklim değişikliğinin etkilerinden ciddi manada etkileniyor. Bu çerçevede son 3 yılda, ben bakan olduktan sonra hemen hemen gitmediğimiz il kalmadı ve yaşamadığımız afet de kalmadı; seller, heyelanlar, kuraklıklar gibi sayısız, şiddeti giderek artan afetlerle karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.



'2 MİLYON 800 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK'



Bakan Kurum, kentsel dönüşümle ilgili bir hedef koyduklarını kaydederek, "Bu kapsamda 81 ilde hemen hemen nereye gitseniz bizim bir kentsel dönüşüm projesini görürsünüz ki bu projeyi 2012 yılında sayın cumhurbaşkanımız 'Bedeli ne olursa olsun yapacağız' sözleri ile İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da başladılar. Biz de bu çerçevede yaklaşık 2 milyon 800 bin konutun dönüşünü sağladık. Bunun 1 milyon 100 bini Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın yapmış olduğu sosyal konut projeleridir. Yine 1 milyon 700 bini de kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız dönüşüm projeleridir. Bunun dışında yapı denetim sistemimizde düzenlemeleri hayata geçirdik. 54 milyon vatandaşımızın yuvalarını güvenli hale getirerek, bu kapsamda riskli binalardan kurtulmalarını sağladık. İnsanımız en iyisini hak ediyor, en güzelini hak ediyor. Ve yine bugün baktığımızda cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi geleceğe hazırlayan projelerde bir taraftan da çevre yatırımlarımızı yapıyoruz; millet bahçelerimizi yapıyoruz" ifadesini kullandı.