SON DAKİKA: Bakan Nebati tarih verdi: Süre uzatıldı

YAKLAŞIK 3,4 MİLYON MÜKELLEFİ VE MALİ MÜŞAVİRİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar. Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz.