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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Nebati duyurdu: EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı
Giriş Tarihi: 11.3.2023 21:38

Son dakika | Bakan Nebati duyurdu: EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika | Bakan Nebati duyurdu: EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Nebati duyurdu: EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı
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