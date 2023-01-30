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Giriş Tarihi: 30.1.2023 12:13 Son Güncelleme: 30.1.2023 12:23

SON DAKİKA: Bakan Nebati 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA: Bakan Nebati ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu

Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kurulacak olan Katılım Finans Kefalet Şirketi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığımız olarak yüzde 4 oranında hisse ile iştirak edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Katılım Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Katılım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans Kefalet Şirketi'nden karşılayabilecektir.

Katılım finans sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam dünyasında da "iyi uygulama modeli" olarak gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip olabilmesini arzu ediyoruz.

Bu vizyonla, Katılım Finans Kefalet Şirketi'nin, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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SON DAKİKA: Bakan Nebati 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
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