SON DAKİKA! Bakan Nebati’den konut kampanyası açıklaması: Kredi faiz oranları ne kadar olacak?

Bakan Nebati TÜİK verilerine ve muhalefetin çarpıtmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz. TÜİK, Türkiye'nin en önemli istatistik kurumu. BDDK'sından SPK'sına kadar... Bunları el üstünde tutmalıyız. Bunlar çok düzgün işler yapan, şeffalıktan uzak durmayan kurumlar. TÜİK'in enflasyonu açıkladığı gün bir kurum açıklama yapıyor. Bu Türkiye'ye ve TÜİK'e haksızlık. Çalışan sayısı 4 bin. Akredite olması lazım. Diğer tarafta çalışanı çift haneli bile olmayan bir kurum diyor ki; biz bir çalışma yaptık, enflasyon bu kadar. Yöntem belli değil, şeffaf değil, akademisyenler tarafından ilan ediliyor... Siz o zaman deyin ki biz 4 hoca ile anlaştık, her ay enflasyon açıklayacağız, siz de her ayın 3'ünde açıklayın, 3-5 tane fiyat koyarsınız. Siz de yapın... Her TV kanalı, 4-5 hocayla anlaşıp, danışmanlık ücreti verip yapsın. Bu ne kadar banal bir şey değil mi? Muhalefetin eline bunu vermiş olabilirler. Ama gerçeği yansıtmıyor.