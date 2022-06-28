Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ihracat mesajı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN KENDİ DOĞALGAZIMIZI KULLANACAĞIZ"

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.

"EK BÜTÇE KANUN TEKLİFİMİZİ KAMU MALİYESİNDE DENGEYİ KORUYAN BİR ANLAYIŞLA HAZIRLADIK"

"Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır.