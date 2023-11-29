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Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:10

Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! 100 bin konutun içme suyunu temin edeceğiz

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremden etkilenen illere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Deprem bölgesinde TOKİ’nin inşa edeceği 100.000 konutun içme suyu Devlet Su İşleri tarafından sağlanacak" dedi.

Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! 100 bin konutun içme suyunu temin edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları ise şöyle:

"Deprem bölgesinde TOKİ'nin inşa edeceği 100.000 konutun içme suyu Devlet Su İşleri tarafından sağlanacak.İlk etapta 10 yerleşim yerinde 52.000 konutun içme suyu temin çalışmalarını başlatıyoruz."

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Son dakika: Bakan Yumaklı açıkladı! 100 bin konutun içme suyunu temin edeceğiz
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