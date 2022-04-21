Son dakika haberleri...Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ | KİNDER MARKA O ÜRÜNLERE TOPLATMA KARARI GELDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı verdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.
"TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR KİNDER ÜRÜNLERİNDE SALMONELLA TESPİTİ YAPILMADI"
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır. Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.
Açıklamada, 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilişkin bildirim yapıldığı belirtilerek, "Tüketicilerimiz gıdayla ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet sunan; Alo Gıda 174 veya '0501 1740 174' WhatsApp ihbar hattına bildirebilirler" ifadesine yer verildi.
April 21, 2022
NE OLMUŞTU?
Avrupa'da Salmonella bakterisi krizi yaşandı. Fransa, Danimarka, Finlandiya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki özellikle çocukların tükettiği Kinder marka çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisine rastlanmıştı.
Kinder, krizin patlak vermesinin ardından ürünlerini geri toplatma kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde, proaktif önlemler çerçevesinde Türkiye de Kinder ürünleri ile ilgili karar almış, ürünlerin ithalatı hakkında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirilmişti.