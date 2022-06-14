



'TEMMUZ AYINDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK'



Bilgin, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Covid-19 dönemi küresel ölçekte büyük bir ekonomik krize yol açtı. 2008 krizinden sonra dünya yeni bir krizle karşı karşıya. Covid-19 sonrası karşılaştığımız bu ekonomik sarsıntılar Türkiye gibi yaklaşık 1 milyon dolara birkaç adım kalmış bir ekonomide daha sarsıcı etkiler yapması beklenir. Avrupa ülkeleri bundan etkileniyor, dünyanın her tarafı etkileniyor. Ama Türkiye bu süreçte de büyüyen 3 ekonomiden birisi olarak yoluna devam ediyor. Bu da çok önemli. Dün de sanayideki büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen bu büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile Bağkurlularla çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.