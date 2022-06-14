Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı ile birlikte çalışanların merakla beklediği Temmuz zammı için 20 gün kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TİM Genel Kurulu'nda asgari ücreti yüzde 200'ye, dolar cinsinden de yüzde 100'e yakın artırdıklarına dikkat çekerek Temmuz ayında toplumun her kesiminin enflasyon farkı ile rahatlatılacağının altını çizdi.
SON DAKİKA HABERİ | BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BİLGİN'DEN PEŞ PEŞE TEMMUZ ZAMMI VE ASGARİ ÜCRET MESAJI
Başkan Erdoğan ücretlilerin gelirindeki azalışı telafi edecek adımlar atıldığına dikkat çekerek, "Asgari ücreti yüzde 200'e yakın, dolar cinsinden ise yüzde 100'e yakın artırdık. Temmuz ayında da enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız" diye konuştu. Bakan Bilgin de benzer yönde açıklamalar yaptı. Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
Artık Türkiye'nin yüksek faizle ülkesini soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır. Hedeflerimizden de programımızdan da çalışmalarımızdan da kararlılığımızdan da en küçük bir geri adım atmak olmayacaktır. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum.
'FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI HUKİKİ VE İDARİ TEDBİLER ALIYORUZ'
Rasyonel gerçeklerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik tökezlemesini isteyenlerin hevesini bu defa da kursaklarında bırakacağız.
'ASIL MÜJDELER BUNDAN SONRA YAPACAKLARIMIZDA GİZLİDİR'
Asıl müjdeler, asıl kazançlar, asıl sevinçler bundan sonra yapacaklarımızda gizlidir. Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken Gezi olayları ile başlayan çok yönlü saldırılarla hedefimizin gerisinde kalındı, bunlar olmasaydı 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık" dedi.
"TEMMUZ AYINDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
Bakan Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda çok uğraşlar verdiklerini dile getirerek, "Türkiye bu meseleyi takip ediyor. Çünkü süre içerisinde tarihi bir adım atma fırsatı bulduk. Hep derslerimizde söylediğimiz, öğrenciyken de duvarlara yazdığımız; hiç unutmuyorum Cebeci civarında iplik fabrikası gibi bir fabrika vardı. Bayağı basit teknolojilerle kurulmuş, 120 kişinin falan çalıştığı bir yerdi. Oranın duvarına birkaç arkadaşımla beraber 'asgari ücret vergi dışı kalsın' diye yazdığımızı hatırlıyorum. Yani bu eski bir hikayeydi. 'Bütün her şeyden devlet vergi alıyor; ama hiç olmazsa ücretin asgari ücretlik kısmından vergi alınmasın' düşüncesi bizim alanımızda çalışan bütün hocaların da savunduğu bir ilkeydi. Bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte açıkladığımız bir programda tarihi olarak asgari ücreti yüzde 50 oranında artıran bir karar aldık. Bu çok önemli bir karardı; ama esas orada önemli karar ise asgari ücret düzeyinde bütün ücretlerin vergi dışı kalmasıydı. Bu tarihi bir adımdır" diye konuştu.
'TEMMUZ AYINDA BÜTÜN ÇALIŞANLARIN YÜZÜ GÜLECEK'
Bilgin, Covid-19 salgını sonrasında tüm dünyada ekonomik anlamda kriz yaşandığına dikkat çekerek, "Covid-19 dönemi küresel ölçekte büyük bir ekonomik krize yol açtı. 2008 krizinden sonra dünya yeni bir krizle karşı karşıya. Covid-19 sonrası karşılaştığımız bu ekonomik sarsıntılar Türkiye gibi yaklaşık 1 milyon dolara birkaç adım kalmış bir ekonomide daha sarsıcı etkiler yapması beklenir. Avrupa ülkeleri bundan etkileniyor, dünyanın her tarafı etkileniyor. Ama Türkiye bu süreçte de büyüyen 3 ekonomiden birisi olarak yoluna devam ediyor. Bu da çok önemli. Dün de sanayideki büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen bu büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var. Çalışanlarımızla sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile Bağkurlularla çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.
BAKAN BİLGİN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI SORUSUNU YANITLADI
Bakan Bilgin, çıkışta gazetecilerin 'Asgari ücretliye ayrıca bir zam olacak mı?' sorusuna, "Konuşmamda her şeyi söyledim. Ayrıca bir açıklama yapmayacağım'' diye cevap verdi.