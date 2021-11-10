SON DAKİKA: Benzin fiyatlarına indirim geldi: Pompaya yansıyacak

Son dakika haberi...EPGİS benzin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzre 32 kuruş indirim yapıldığını bildirdi.

EPGİS 32 KURUŞLUK İNDİRİMİ BİLDİRDİ

Akaryakıt sektörü temsilcileri bir süredir benzin fiyatları için indirim yapılacağını belirtiyordu. EPGİS, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

"11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."