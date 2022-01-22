SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap

Son dakika haberleri…2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile Kasım ayında 69 bin dolar düzeyini görerek rekor kıran Bitcoin, Aralık ayında tarihi zirvesinden yüzde 20'in üzerinde uzaklaşarak teknik olarak ayı piyasasına girdi. Son yaşanan düşüşle beraber Bitcoin, 35 bin dolar bandına çekilerek yaklaşık yüzde 48 değer kaybına uğradı. Kripto para piyasasında kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiği vurgulanırken, sosyal medyada yer alan sahte hesaplardan 'Tavsiye' adı altında dolandırıcılıklara dikkat edilmesi gerekildiği sık sık ifade ediliyor.
SON DAKİKA HABERİ | BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR İÇİN DÜŞÜŞ HIZ KESMİYOR
Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası Fed' tutanaklarının yayımlanmasının ardından 42.500 dolar düzeyine kadar çekilen Bitcoin, zaman zaman toparlanma emareleri gösterse de yükselişler sınırlı kaldı. Perşembe akşam saatlerinde 43.500 dolar bandında seyreden Bitcoin, özellikle Cuma gününe girilmesiyle sert düşüş göstererek yüzde 12'nin üzerinde değer kaybına uğradı ve 38 bin dolara kadar çekildi.
BİTCOİN'DE KAYIP YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI
Dünkü sert düşüşün ardından, önceden girilmiş alım emirlerinin çalışmasıyla beraber Bitcoin'de zaman zaman tepki alımları görülse de düşüş, bu gece yarısı daha da sertleşti. Nitekim Bitcoin, 35.440 dolar düzeyine kadar gerileyerek, yaklaşık yüzde 8 daha değer kaybına uğradı. Bununla beraber tarihi zirve seviyesi dikkate alındığında Bitcoin'deki kayıp yüzde 48'i aşmış oldu.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR ARALIK AYINDAN BERİ AYI PİYASASINDA
2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu seviyenin görülmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Önce 60 bin dolar bandında tutunma mücadelesi veren Bitcoin bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra 55 bin doların da altını görerek Aralık ayının başında teknik olarak ayı piyasasına girdi.
KISA NOT: AYI PİYASASI NEDİR?
Teknik olarak değerlendirildiğinde tepe noktası 69 bin dolarda bulunan Bitcoin'in yüzde 20 düşük olduğu nokta 55.200 dolar seviyesi olarak öne çıktı. Yine teknik analistlere göre, tepe noktasından yüzde 20'lik gerileme olması ve fiyatların bu düzeyin altında düşüş göstermesi durumunda herhangi bir varlık fiyatında 'Ayı piyasası'ndan söz edilebilir.
Analistler Ayı piyasası kavramını, genellikle piyasaların karamsar olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi durumlarda da kullanıyor.
"BİTCOİN VE KRİPTO PARA PİYASASI SPEKÜLATİF HABER AKIŞINA AŞIRI DUYARLI"
Bitcoin'de Kasım ayında 69 bin dolar ile tarihi zirve seviyesinin yenilenmesinin ardından, sosyal medya platformlarında '100 bin dolar olacak, 200 bin dolar olacak' gibi birçok spekülatif haber ve paylaşımlar dikkat çekmişti. Uzmanlar, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ve büyük zararlar oluşabileceği yönünde açıklamalarda bulunmuş, kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizmişti.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ? 3 İDDİA 3 CEVAP
1. FED'İN ŞAHİN TUTUMU
Fed 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi.
'Faiz artışı'nın beklenenden erken olabileceği durumu piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak, zaten aşırı oynak olan kripto paralar ve Bitcoin'de düşüşü tetikleyen önemli etmenlerden birisi oldu.
Bitcoin, salgın döneminde merkez bankaları tarafından uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşün daha sert olabileceği algısıyla giderek gevşedi.
Bitcoin'deki düşüşün Fed yönlü olduğunu doğrulayan bir diğer etmen de, kripto paralar ile doğru korelasyonu bilinen ABD teknoloji endeksi NASDAQ oldu. Nitekim Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek 2 gündür sert düşüş yaşıyor.
2. RUSYA'DAN GELEN KRİPTO PARA YASAKLANSIN HABERİ
Düşüşte daha önce kripto paralar konusunda katı bir tutum sergilemeyen Rusya Merkez Bankası'nın 'Kripto para madenciliği yasaklansın' önerisinin de etkili olduğu piyasalarda konuşuluyor.
Rusya Merkez Bankası, Bitcoin'i ulusal finansal sistem için bir risk oluşturabileceği yönünde uyarıda bulunarak özellikle Bitcoin'i bir çeşit dolandırıcılık sistemine benzetti ve hem madencilik hem de kripto para ticaretinin yasaklanması gerektiğini ifade etti.
Raporda kripto paraların yasa dışı operasyonlarda kullanıldığı belirtilirken, kripto para madenciliğinin enerji tüketimi ve Rusya'nın çevre planları için risk yarattığı ifade edildi.
3. DİJİTAL PARA RAPORU
Gelecekte finansal sistemi kökünden değiştirebileceği yönünde beklentiler yaratan 'Dijital para' konusunda Fed, beklenen raporunu yayımladı. Raporda Fed, dijital doların daha hızlı ödeme seçenekleri sunabileceğini, ancak bunun aynı zamanda finansal istikrar riskler taşıdığını ve mahremiyet endişeleri doğurabileceği ifadelerini kullandı.
Raporda Fed'in konuya ilişkin net bir pozisyon alınmadığı görülürken, yakın zaman dijital para konusunda bir atak yapmayacağı anlamı çıktı.
Bu açıklamalar, bir merkezi otoritesi olan ve düzenlemeye tabi olan bir dijital para için bile 'Finansal riskler taşıyabilir' kaygısını yansıtırken, zaten merkezi otoritesi olmayan ve oturmuş düzenlemeleri olmayan kripto paralarda risklerin daha büyük olacağı algısı piyasada baskı yarattı.
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