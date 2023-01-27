Son dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı





Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek.