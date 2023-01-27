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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı
Giriş Tarihi: 27.1.2023 14:55 Son Güncelleme: 27.1.2023 15:07

Son dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, borç yapılandırma teklifi ile ilgili kanunun tamamlandığını belirterek, kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağını ifade etti. "Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler,  yapılandırma kapsamı dışında." diyen Elitaş, "Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek." ifadelerini kullandı.

DHA
Son dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş (Yapılandırma teklifi ile ilgili): Kanun teklifi tamamlandı.



Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek.

Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık. Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında.



Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.

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Son dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı
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