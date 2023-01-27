Son dakika: Borç yapılandırmasında kritik tarih belli oldu! AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş (Yapılandırma teklifi ile ilgili): Kanun teklifi tamamlandı.
Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek.
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında.
Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek.
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