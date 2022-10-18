SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor! İşte yeni zirve

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 artarak 3.907,43 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,81 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 3.907,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.