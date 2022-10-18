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Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:00 Son Güncelleme: 18.10.2022 10:05

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor! İşte yeni zirve

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor! İşte yeni zirve

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 3.907 puandan rekor seviyeden giriş yaptı. Endekste banka hisseleri öncülüğünde yükseliş trendi sürüyor.

Son dakika haberi...Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 artarak 3.907,43 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,81 puan ve yüzde 1,55 değer kazanarak 3.907,43 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 5,89 ve holding endeksi yüzde 1,1 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisseleri öncülüğünde güçlenen alımların genele yayılması ile günü yüzde 6,08 değer kazancıyla 3.847,62 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi. Banka ayrıca, dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan menkul kıymet tesisi uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Analistler, yurt içi ve dışında şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin, küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

TCMB'nin adımlarının ardından bugün yurt içinde tahvil faizlerinin eğiliminin yakından izleneceğini vurgulayan analistler, İngiltere'de ekonomi yetkililerinin olası açıklamalarının da yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor! İşte yeni zirve
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