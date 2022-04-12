Son dakika: Borsa İstanbul’da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Son dakika haberleri... BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.