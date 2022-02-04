Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis’e geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarında Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusuna da değindi.
SON DAKİKA: 3600 EK GÖSTERGE'NİN MECLİS'E GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Memurların aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge ilgili müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
3600 ek gösterge konusu SSK'lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor, sadece memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzenleme. Eğer çözüme ulaşırsa da 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak.
Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.