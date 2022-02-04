Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan 3600 ek gösterge açıklaması! Meclis’e geleceği tarih belli oldu

3600 ek gösterge konusu SSK'lıları ya da Bağ-Kurluları ilgilendirmiyor, sadece memur ve memur emeklilerine yönelik bir düzenleme. Eğer çözüme ulaşırsa da 2 milyona yakın memur ve emeklisi bu haktan yararlanacak.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.