Emekli zammı ve memur maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bayram öncesi zamlı maaşlarını almak isteyen vatandaşlar Temmuz ayı en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. En son Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. SSK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 31,71 olarak belirlenirken, memur zammı ise yüzde 31,21 olacağı ortaya çıktı. Peki En düşük ve en yüksek Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur emekli maaş zammı son durum
Milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. İşte enflasyon tahminleri doğrultusunda 2022 emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;
Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.
Öte yandan Temmuz zammı için 1,5 aydan daha kısa bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları öne çıktı. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamayla hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.
Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.
Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK'in 4 aylık enflasyon oranı olan yüzde 31,71'i açıklamasıyla beraber emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile bu zam oranı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak.
Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.
TÜİK'in Nisan ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası 4 aylık 'Memur enflasyon farkı' da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.
Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
Yani 4 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı, "31,71-7,5+7" hesabına göre yüzde 31,21 olarak kesinleşmiş oldu
Yeni haftaya girilirken Merkez Bankası enflasyon beklentisi de netleşti. Yeni yayımlanan, Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.
Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse;
TÜFE endeksi 968,65'e, 6 aylık enflasyon yüzde 41'e yükselecek.
Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı olacak.
Memur ve memur emeklisi ise "41-7,5+7" hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.
Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; memur zammı yüzde 43 (40,5+2,5) olarak gerçekleşecek. Buna göre;
En düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 9.193 TL'ye
En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 6.133 TL'ye,
Esnafta 2.948 TL'den 4.156 TL'ye,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.641 TL'ye çıkacak.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olabilir. İşte masadaki 3 formül:
Seyyanen zam yapılabilir.
En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.
6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.
Ancak hiçbir şekilde enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak.
Emekli ve memmur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da duyurulacak. TÜİK'in açıklamasının ardından 5 aylık emekli zam oranı ve memur enflasyon farkı kesinleşecek.
Memurlar maaşları için 3 başlıkta yeniden hesaplama yaptık...
4 aylık enflasyon rakamları ile (Yüzde 31,21)
Merkez Bankası anketinden çıkan enflasyon beklentilerine ile 6 aylık hesap (Yüzde 40,5)
Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5 ek zamlı artışla birlikte hesaplanan 6 aylık hesap (Yüzde 43)
İşte 15 meslek grubuyla kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları:
UNVAN - OCAK 2022 MAAŞLARI (TL) - 4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE (TL) - 6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE (TL) - YÜZDE 2,5 EK ZAMLI TEMMUZ MAAŞLARI
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 27987 - 29969 - 30502
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 14680 - 15719 - 15999
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 8993 - 9630 - 9801
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11373 - 12179 - 12395
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 25599 - 27412 - 27899
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 14646 - 15683 - 15962
POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 12735 - 13637 - 13880
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17467 - 18703 - 19036
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 10957 -11733 - 11942
MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15010 - 16073 - 16359
TEKNİSYEN (Lise mezunu) - 11/1 - 7132 - 9358 - 10020 - 10199
PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24102 - 25808 - 26268
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14182 - 15187 - 15457
VAİZ 1/4 - 9003 - 11813 - 12649 - 12874
AVUKAT 1/4 - 10934 - 14347 - 15362 - 15636
NOT:
* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)
*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.